Коронавирус
RT на русскомВ Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.
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Экономика
СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса
В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
Общество
В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Экономика
Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Происшествия
В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом
Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24
В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек.
Энергетика
Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией
Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Барнауле ребенок заразился коронавирусом
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Происшествия
В Северске обрушилась часть стены клинической больницы
В закрытом городе Северске Томской области обрушилась часть стены клинической больницы.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус
У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
Общество
Россияне старше 65 лет смогут получить больничный для самоизоляции
Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Армия и оружие
На базах США в районе Токио введен режим ЧС из-за коронавируса
Токио, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Командующий вооруженными силами США в Японии (USFJ) объявил чрезвычайное положение на военных базах в районе Токио в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
Два новых случая COVID-19 подтверждены в Кузбассе за сутки
Новокузнецк, Кемеровская область, 6 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Здоровье
В Пермь поступили тест-системы для диагностики коронавируса
В лаборатории Пермского края поступило 2,8 тысяч новых тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, при использовании которых значительно сокращается срок проведения анализов.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Футбол
Смолов объяснился за возвращение в Россию
Здоровье
Названы три дополнительных симптома при заражении коронавирусом
Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.