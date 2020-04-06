Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

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В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.
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В Иркутске от коронавируса умер первый больной

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Первый больной с коронавирусом умер в Иркутской области

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