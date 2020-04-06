В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.

Экономика РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.

Происшествия В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.

Энергетика Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.

Происшествия В Барнауле ребенок заразился коронавирусом Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Общество Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Единоборства Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.

Общество У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.

Технологии Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.