Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Происшествия В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.

Политика Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Здоровье Министр здравоохранения РТ: все стационары отремонтируют за пятилетку В Татарстане принята пятилетняя президентская программа по модернизации стационаров на общую сумму 16 млрд рублей, и по ней в республике в ближайшие пять лет планируют отремонтировать каждое учреждение, сообщил министр здравоохранения Татарстана в интервью ТАСС.

Здоровье Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.

Политика США вновь отказали в выдаче виз российской делегации Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.

Футбол Стали известны составы групп Кубка Америки-2020 В официальном Twitter Кубка Америки опубликованы составы групп турнира, который пройдет в Аргентине и Колумбии в 2020 году.

Происшествия Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Пушков посмеялся над планами Украины по возвращению Крыма Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о намерениях украинских политиков привлечь США и НАТО к возвращению Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Происшествия Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии – Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.