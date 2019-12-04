Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Мост обрушился под 60-тонным грузовиком на трассе в Иркутской области

КП - Иркутск00:06

Движение ограничено на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста

ИрСитивчера в 22:18

Обрушившийся мост в Киренском районе собирались ремонтировать

Твой Иркутсквчера в 23:00

Движение транспорта ограничили на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста

IrkutskMediaвчера в 22:55

В Иркутской области обрушился мост

ТАССвчера в 21:21

Мост обрушился в Иркутской области

Байкал24вчера в 22:37

На северо-востоке Иркутской области обрушился мост

Московский Комсомолецвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

ТАСС 00:34
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Армия и оружие

Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади

В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 01:18
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Политика

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Российская газета вчера в 16:02
Политика

Президенты России и Сербии сегодня встретятся в Сочи

Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибудет в Россию с рабочим визитом.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Технологии

Sony PlayStation исполнилось 25 лет

MobiDevices вчера в 09:55
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Ржев»

Российская газета 02 декабря в 07:58
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Здоровье

Министр здравоохранения РТ: все стационары отремонтируют за пятилетку

В Татарстане принята пятилетняя президентская программа по модернизации стационаров на общую сумму 16 млрд рублей, и по ней в республике в ближайшие пять лет планируют отремонтировать каждое учреждение, сообщил министр здравоохранения Татарстана в интервью ТАСС.
Вести Татарстан 00:21
Здоровье

Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Футбол

Стали известны составы групп Кубка Америки-2020

В официальном Twitter Кубка Америки опубликованы составы групп турнира, который пройдет в Аргентине и Колумбии в 2020 году.
Нева Спорт 00:47
Общество

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК вчера в 18:48
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 03:51
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Политика

Пушков посмеялся над планами Украины по возвращению Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о намерениях украинских политиков привлечь США и НАТО к возвращению Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Взгляд.ру вчера в 18:25
Общество

Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году

Парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве станет доступен для посетителей в следующем году, точная дата открытия парка еще не определена.
ТАСС вчера в 14:01
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии – Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Ведомости 00:30
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное