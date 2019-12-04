Происшествия
РИА НовостиВ Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку
Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
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Движение транспорта ограничили на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста
IrkutskMediaвчера в 22:55
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