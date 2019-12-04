Происшествия

РБКРБКВ Иркутской области под грузовиком обрушился мост

В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».
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В Киренском районе ввели режим ЧС в связи с обрушением моста

Телеинформ03:01

Движение ограничено на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста

ИрСитивчера в 22:18

Мост обрушился в Иркутской области

Байкал24вчера в 22:37

Обрушившийся мост в Киренском районе собирались ремонтировать

Твой Иркутсквчера в 23:00

Движение транспорта ограничили на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста

IrkutskMediaвчера в 22:55

В Иркутской области обрушился мост

ТАССвчера в 21:21

Мост обрушился под 60-тонным грузовиком на трассе в Иркутской области

КП - Иркутск00:06
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе порога скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости вчера в 10:08
Экономика

В России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
REGNUM 00:31
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Российская газета 01:38
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Происшествия

В Магнитогорске произошла погоня со стрельбой

Сотруднику ГИБДД в Магнитогорске пришлось применить оружие, чтобы остановить упорного нарушителя.
Губерния (г. Челябинск) 02:16
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Политика

Иран назвал условие для начала переговоров с США

Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 02:26
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Происшествия

Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

РЕН ТВ 02:06
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Волейбол

Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу

ProstoProSport вчера в 22:54
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Здоровье

В Череповце пересмотрят политику реорганизации лечебных учреждений

В Череповце будет восстановлен отдел по организации медицинской помощи и профилактики, а также пересмотрен подход к реорганизации медучреждений.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 02:53
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM вчера в 13:36
Кино

Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Моя Москва.онлайн 02 декабря в 04:53
Происшествия

В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали

Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
РИА Новости 02:40
Единоборства

Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с Джексоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном.
ТАСС Спорт 01:46
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Общество

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
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