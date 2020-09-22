В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
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В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
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Подземные толчки магнитудой 5,9 ощущались минувшей ночью в почти 370 населенных пунктах Иркутской области. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.В источнике
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области
Орда Инфо21 сентября в 15:30