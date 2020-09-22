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Известия
Известия

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах

Подземные толчки магнитудой 5,9 ощущались минувшей ночью в почти 370 населенных пунктах Иркутской области. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.В источнике
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ИрСити

Землетрясение 22 сентября ощущалось в 392 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии

ИрСити20:19
Твой Иркутск

МЧС: эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от Култука

Твой Иркутск21 сентября в 15:14
РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

РИА Новостивчера в 03:22
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАССвчера в 01:28
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
RT на русском

Какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

RT на русскомвчера в 11:16
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфо21 сентября в 15:30

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго
Взгляд.рувчера в 09:08
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,6K

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
1,6K

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива.
За рулем22:00

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
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