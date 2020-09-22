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RT на русском
RT на русском

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.В источнике
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РИА Новости

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

РИА Новости03:22
RT на русском

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах

RT на русском04:21
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфовчера в 15:30
IrkutskMedia

Одно из сильнейших землетрясений в Приангарье произошло 12 лет назад

IrkutskMedia01:30
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАСС01:28
Твой Иркутск

Полторы тысячи звонков от жителей Иркутской области поступило в МЧС после землетрясения

Твой Иркутск22:31
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)00:47

Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия

Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Москва 2402:32
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Ульяновец устроил стрельбу по посетителям бара в Симферополе

Во время расследования оперативники выяснили, что у задержанного возникла личная неприязнь к одному из посетителей бара, и он, достав пневматический пистолет, выстрелил мужчине в лицо, причинив легкий вред здоровью.
Ульяновск онлайн05:08

Суд смягчил приговор осужденному по «московскому делу» Кириллу Жукову

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор машинисту московского метро Кириллу Жукову, осужденному по «московскому делу» за применение насилия к росгвардейцу (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Коммерсантъ04:56

Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

Брюссель, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская.
REGNUM05:09
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