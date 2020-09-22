В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах
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В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.В источнике
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)00:47