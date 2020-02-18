Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом пишет Reykjavík Grapevine. Отмечается, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, который появился в китайском Ухане.
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с чего всё началось
Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает
 журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РБК15:48

Подробнее о событии

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

РИА Новости13:23

В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса

РБК15:48

В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

Lenta.ru15:58

СМИ: В Исландии пациент оказался заражен двумя штаммами коронавируса

РЕН ТВ13:23

В Европе у пациента нашли сразу два штамма коронавируса

URA.Ru14:01

В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса

Российская газета13:58

В Исландии выявлен случай двойного заражения коронавирусом

Взгляд.ру13:30
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
Энергетика

Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Lenta.ru 09:55
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Известия 14:24
Авто

Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Политика

Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае

Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM вчера в 06:18
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Армия и оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу летал в Сирию

Сергей Шойгу прибыл в Сирию по поручению российского президента Владимира Путина, говорится в сообщении Минобороны.
Эхо Москвы вчера в 11:18
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан 04:08
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom 14:33
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Например, возможности внедорожника были расширены установками УВЗ-2 и УВЗ-4,8, которые прежде использовались для запуска высокомощных авиационных моторов Ил-62 и Ту-154, а также некоторых других воздушных судов.
Новые автомобили вчера в 12:02
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 16:30
Технологии

Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:10
Общество

В Общественной палате рассказали про «коронавечеринки» в Краснодаре

Пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок».
News.ru 20:39
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 16:45
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 16:59
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика

Накопления среднего жителя России упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в прошлом году мог каждый месяц откладывать 6,6 тысячи рублей.
Москва 24 02:54
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском 09:25
Технологии

Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Live24 01:36
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