Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона. Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане.
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с чего всё началось
Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса COVID-19, сообщает
 журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РБК15:48

Подробнее о событии

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

РИА Новости13:23

В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса

РБК15:48

В Европе у пациента нашли сразу два штамма коронавируса

URA.Ru14:01

СМИ: В Исландии пациент оказался заражен двумя штаммами коронавируса

РЕН ТВ13:23

В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса

Российская газета13:58

В Исландии выявлен случай двойного заражения коронавирусом

Взгляд.ру13:30

В Исландии выявлен пациент, зараженный сразу двумя штаммами коронавируса

REGNUM13:36
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Политика

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:37
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Газета.Ru 05:27
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Общество

Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Countryscanner 02:41
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
Происшествия

У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса

По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Интерфакс 17:16
Кино

В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»

В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
Kinonews.ru вчера в 10:06
Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
N+1 вчера в 06:39
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Коммерсантъ 07:34
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

РБК 11:11
Здоровье

Крайние меры: что запрещено в Абхазии из-за коронавируса

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Sputnik Абхазия 12:46
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK 06:38
Игры

В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт

С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
RuNews24.ru 21 марта в 14:50
Общество

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
РИА Новости 14:42
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Происшествия

На Кубани четыре человека остаются на лечении от коронавируса

По последним данным краевого минздрава, лечение от коронавируса в больницах на Кубани проходят четыре человека.
Южный Федеральный 04:31
Здоровье

Пожилых сахалинцев отправляют на карантин

Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
RuNews24.ru 06:45
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова станут соведущими

Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
ToDay News Ufa 09:21
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Здоровье

Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
ИноСМИ 17:14
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
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