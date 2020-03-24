Коронавирус
РИА НовостиВ Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона. Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане.
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Здоровье
Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома коронавируса
Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура – основные симптомы коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Авто
Паникующие из-за девальвации белорусы принялись скупать автомобили
Белорусы вновь оживленно покупают дорогостоящую технику и автомобили, стремясь избавиться от сбережений как можно эффективнее.
Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой обнажилась для фотосессии
Екатерина считает, что на данный момент настало то самое время, когда можно реализовать несостоявшиеся проекты, которые были задуманы ранее, однако по каким-то причинам реализованы не были.
Общество
Во Франции число смертей от коронавируса превысило тысячу
Во Франции число умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 превысило тысячу человек.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса
В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Армия и оружие
МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса
«В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Авто
Aston Martin разработал первый за полвека двигатель V6
Суперкар Aston Martin Valhalla первым получит новый битурбомотор V6 3.0 в сочетании с электромотором.
Политика
Трамп считает коронавирус не страшнее машин
Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
Шоу-бизнес
Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах
Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Космос
Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры
По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
Происшествия
Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса
Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса
Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Футбол
Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для борьбы с коронавирусом.
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о влиянии коронавируса на хронические патологии
"Любая хроническая патология представляет опасность при этом вирусе, любая патология может обостряться", - сказал Малеев на пресс-конференции.
Здоровье
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800
Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
Происшествия
В Липецкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области.