с чего всё началось

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона. Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане.

Здоровье Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома коронавируса Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура – основные симптомы коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Общество Назван средний возраст погибших от коронавируса Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Догилевой обнажилась для фотосессии Екатерина считает, что на данный момент настало то самое время, когда можно реализовать несостоявшиеся проекты, которые были задуманы ранее, однако по каким-то причинам реализованы не были.

Экономика Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.

Армия и оружие МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса «В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.

Шоу-бизнес Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Космос Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.

Происшествия Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.

Общество Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Футбол Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для борьбы с коронавирусом.

Общество Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21 Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.