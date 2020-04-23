В Испании на следующей неделе начнется тестирование футболистов на коронавирус, сообщает La Razon. Рабочая группа, отвечающая за возобновление Ла Лиги и Сегунды, провела встречу с врачами и тренерами по физподготовке клуба, чтобы сообщить им, что 28 апреля игроки начнут сдавать ПЦР-тесты.

В Испании 28 апреля начнут тестировать футболистов на коронавирус

Общество Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя «Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива. 30

Общество Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России". 38

Происшествия Бывший депутат Волчек задержан за вымогательство 8 млн рублей Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. 417

Общество Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками. 61

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 80

Экономика Системообразующие предприятия смогут реструктуризировать кредиты Крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.

Политика Симоньян предрекла возвращение Одессы в состав России ФАН связался с Маргаритой Симоновной и обсудил возможность возвращения Одессы как минимум в русское смысловое пространство, а как максимум — в состав России.

Происшествия В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.

Здоровье Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 1

Шоу-бизнес Марат Башаров снял на видео ссору с бывшей супругой Марат Башаров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, демонстрирующее его ссору с бывшей супругой.

Экономика Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались. 9

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. 1,1K