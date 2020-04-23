Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruВ Испании 28 апреля начнут тестировать футболистов на коронавирус

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В Испании на следующей неделе начнется тестирование футболистов на коронавирус, сообщает La Razon. Рабочая группа, отвечающая за возобновление Ла Лиги и Сегунды, провела встречу с врачами и тренерами по физподготовке клуба, чтобы сообщить им, что 28 апреля игроки начнут сдавать ПЦР-тесты.
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Футболистов в Испании начнут тестировать на коронавирус с 28 апреля

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