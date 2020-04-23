Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

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В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.
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В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

Газета.Ru05:40

Запрет на проведение массовых мероприятий в Испании может быть продлен до 2021 года

Матч ТВ03:51
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Общество

Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады

Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Армия и оружие

Пентагон предложил списать авианосцы

Разработанный внутренним офисом министра обороны США план оптимизации американского флота предполагает использование 9 авианосцев вместо 11 имеющихся, ограничение числа крейсеров и эсминцев текущими значениями (80 единиц) и ввод в состав ВМС 55-70 небольших беспилотных или малоэкипажных кораблей.
Российская газета вчера в 10:53
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Политика

Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram

Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
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Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Шоу-бизнес

Голая Вера Брежнева села на подоконник и призвала оставаться дома

Lenta.ru 04:58
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
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Экономика

Мишустин рассказал об имеющих право на беспроцентные кредиты компаниях

Воспользоваться беспроцентными кредитами в России смогут и крупные компании из пострадавших от COVD-19 отраслей.
Известия 05:47
Авто

В России расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 21 апреля в 00:35
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Общество

4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03:49
19
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
18
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Политика

Второй американский штат подаст иск на КНР из-за коронавируса

Ещё один американский штат - Миссисипи - последовал примеру штата Миссури и осуществил подачу иска на КНР из-за сокрытия сведений об инфекции коронавируса.
Ореанда-Новости 02:09
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Финансы

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

В марте вклады физических лиц в российских банках сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
16
Общество

В Германии разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса

Для первых клинический испытаний отобрали 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
RuNews24.ru вчера в 06:32
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Происшествия

Житель Тюменской области задержан за подготовку теракта в школе

Задержан житель тюменской области 2001 года рождения. Он осуществлял подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона.
Газета.Ru вчера в 02:58
1,4K
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,5K
Здоровье

Названы новые осложнения от коронавируса

О новых осложнениях стало известно изданию MedicalXpress, которое со ссылкой на медиков сообщает, что больные коронавирусом нового типа могут столкнуться с появлением тромбов в сосудах.
Газета DAILY 05:16
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Космос

На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 01:44
2
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
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Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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