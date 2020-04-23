Коронавирус
Газета.RuВ Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество
Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады
Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Армия и оружие
Пентагон предложил списать авианосцы
Разработанный внутренним офисом министра обороны США план оптимизации американского флота предполагает использование 9 авианосцев вместо 11 имеющихся, ограничение числа крейсеров и эсминцев текущими значениями (80 единиц) и ввод в состав ВМС 55-70 небольших беспилотных или малоэкипажных кораблей.
Российская газета вчера в 10:53
Политика
Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram
Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Экономика
Мишустин рассказал об имеющих право на беспроцентные кредиты компаниях
Воспользоваться беспроцентными кредитами в России смогут и крупные компании из пострадавших от COVD-19 отраслей.
Известия 05:47
Авто
В России расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 21 апреля в 00:35
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
За минувшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03:49
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Политика
Второй американский штат подаст иск на КНР из-за коронавируса
Ещё один американский штат - Миссисипи - последовал примеру штата Миссури и осуществил подачу иска на КНР из-за сокрытия сведений об инфекции коронавируса.
Ореанда-Новости 02:09
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банках сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Общество
В Германии разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса
Для первых клинический испытаний отобрали 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Происшествия
Житель Тюменской области задержан за подготовку теракта в школе
Задержан житель тюменской области 2001 года рождения. Он осуществлял подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона.
Газета.Ru вчера в 02:58
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Здоровье
Названы новые осложнения от коронавируса
О новых осложнениях стало известно изданию MedicalXpress, которое со ссылкой на медиков сообщает, что больные коронавирусом нового типа могут столкнуться с появлением тромбов в сосудах.
Газета DAILY 05:16
Космос
На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 01:44
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59