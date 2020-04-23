В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

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Экономика Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, "Балтика" и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса. 1

Происшествия СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. 158

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 2

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 59

Политика Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 7

Экономика Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле. 2

Происшествия Липчанин с коронавирусом убежал из городской больницы В Липецке возбудили уголовное дело в отношении жителя заболевшего коронавирусом.

Общество В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 731

Общество Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. 58

Авто В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,3K

Общество В России может появиться единый центр контроля за водителями В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране. 49

Транспорт «Аэрофлот» сокращает майские рейсы Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании. 2