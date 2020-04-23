Коронавирус
Газета.RuВ Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия
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Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика
Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства
Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, "Балтика" и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:44
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург 03:43
Здоровье
В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
Политика
Польский экс-дипломат: «Мы не смотрим на Россию исключительно как на врага»
Витольд Юраш считает, что сегодняшняя задача Польши — «убедить наших партнёров, что мы не смотрим на Россию исключительно как на врага».
Евразия Daily вчера в 06:00
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Наука
Почему фанаты науки не склонны совершать зло: исследование
В ходе исследования было проведено четыре эксперимента.
Популярная механика 06:17
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Шоу-бизнес
Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Политика
Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян
Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08
Экономика
Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты
Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле.
Известия 07:15
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски
Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Происшествия
Липчанин с коронавирусом убежал из городской больницы
В Липецке возбудили уголовное дело в отношении жителя заболевшего коронавирусом.
Kursk.com 06:41
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Здоровье
Московские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия.
Известия 03:04
Политика
В Кремле высказались о возможном сокрытии Китаем данных о COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких подтвержденных аргументов относительно возможного сокрытия КНР какой-либо информации о коронавирусе, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
Общество
В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
Политика
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность, он стал пятым президентом республики по обретении независимости.
ТАСС 05:43
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает майские рейсы
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:32
Гаджеты
В России открылись предзаказы на новый iPhone SE
Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.
The GEEK 03:47
Хоккей
Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»
Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
Новый Век вчера в 09:12