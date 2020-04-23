Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.
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Запрет на проведение массовых мероприятий в Испании может быть продлен до 2021 года

Матч ТВ03:51

В Испании могут отменить массовые мероприятия до конца года

Все про Спорт ру06:26

Матчи Примеры могут проходить без зрителей до 2021 года

Бомбардир.ру05:59

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

Газета.Ru05:40

Правительство Испании может отменить футбол до конца года, игроки Ли Лиги протестуют против начала тренировок

Спорт уик-энд06:45
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Экономика

Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства

Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, "Балтика" и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:44
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Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург 03:43
7
Здоровье

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
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Политика

Польский экс-дипломат: «Мы не смотрим на Россию исключительно как на врага»

Витольд Юраш считает, что сегодняшняя задача Польши — «убедить наших партнёров, что мы не смотрим на Россию исключительно как на врага».
Евразия Daily вчера в 06:00
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
2
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
67
Наука

Почему фанаты науки не склонны совершать зло: исследование

В ходе исследования было проведено четыре эксперимента.
Популярная механика 06:17
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
35
Политика

Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян

Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08
7
Экономика

Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле.
Известия 07:15
2
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
29
Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
12
Происшествия

Липчанин с коронавирусом убежал из городской больницы

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении жителя заболевшего коронавирусом.
Kursk.com 06:41
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
731
Здоровье

Московские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия.
Известия 03:04
171
Политика

В Кремле высказались о возможном сокрытии Китаем данных о COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких подтвержденных аргументов относительно возможного сокрытия КНР какой-либо информации о коронавирусе, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
8
Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
58
Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
13
Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
49
Политика

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность, он стал пятым президентом республики по обретении независимости.
ТАСС 05:43
1
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает майские рейсы

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:32
2
Гаджеты

В России открылись предзаказы на новый iPhone SE

Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.
The GEEK 03:47
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Хоккей

Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»

Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
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