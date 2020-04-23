В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

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Происшествия МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России. 8

Общество Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 160

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2K

Общество В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. 11

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 568

Культура «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope. 515

Общество Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам. 7

Экономика Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.

Экономика WP: экономику США ждет новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств Вторая волна коронавируса нового типа и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний США может привести к еще одному значительному спаду американской экономики.

Шоу-бизнес Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч рублей Анна Семенович поделилась, что не смогла бы жить с мужчиной с низким уровнем дохода. Для нее эта сумма составляет 100 тысяч рублей в месяц.

Общество Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что введение дополнительных ограничительных мер в столице теоретически возможно, но оно должно быть точечным. 18

Общество В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса. 1K

Общество В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска. 1,1K

Политика Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили Политическая партия Владимира Зеленского нашла работу для Михаила Саакашвили.