Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.
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В Испании могут отменить массовые мероприятия до конца года

Все про Спорт ру06:26

Клубам Ла Лиги рекомендовали пересмотреть бюджеты в случае возобновления сезона без зрителей

Sports.ru12:32

Правительство Испании может отменить футбол до конца года, игроки Ла Лиги протестуют против начала тренировок

Спорт уик-энд06:45

Ла Лига рекомендует клубам сократить расходы на трансферы

Soccer.ru13:07

Матчи Примеры могут проходить без зрителей до 2021 года

Бомбардир.ру05:59

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

Газета.Ru05:40

Запрет на проведение массовых мероприятий в Испании может быть продлен до 2021 года

Матч ТВ03:51
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия

МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,3K
Общество

Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

Коммерсантъ 12:43
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Футбол

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
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Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
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Общество

Петербуржцам по дороге на дачу запретят останавливаться в Ленобласти

Во избежание дополнительных заражений коронавирусом, петербуржцам предложат запасаться продуктами заранее и не останавливаться по дороге до конечного пункта.
Neva.Today 09:57
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
429
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Культура

«Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона

Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope.
Kazanfirst.ru вчера в 02:47
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Общество

Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
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Экономика

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.
РБК 13:11
Общество

Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок

Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
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Экономика

WP: экономику США ждет новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств

Вторая волна коронавируса нового типа и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний США может привести к еще одному значительному спаду американской экономики.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес

Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч рублей

Анна Семенович поделилась, что не смогла бы жить с мужчиной с низким уровнем дохода. Для нее эта сумма составляет 100 тысяч рублей в месяц.
Дни24 11:42
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что введение дополнительных ограничительных мер в столице теоретически возможно, но оно должно быть точечным.
Известия 11:16
18
Общество

В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса.
Evo-rus.com 08:13
1K
Общество

В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом

Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
1,1K
Политика

Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили

Политическая партия Владимира Зеленского нашла работу для Михаила Саакашвили.
Piter.tv вчера в 06:42
Общество

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
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Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
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Шоу-бизнес

Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой

За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
Uznayvse.ru 07:26
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Происшествия

Петербургский священник пожаловался, что его избили в суде

Интерфакс 05:44
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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