Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.
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Ла Лигу проинформировали, что до 2021 года зрителей на футболе не будет

Евро-футбол.ру11:15

Массовые мероприятия в Испании могут запретить до 2021 года

ФедералПресс08:12

Запрет на проведение массовых мероприятий в Испании может быть продлен до 2021 года

Матч ТВ03:51

В Испании могут отменить массовые мероприятия до конца года

Все про Спорт ру06:26

Матчи Примеры могут проходить без зрителей до 2021 года

Бомбардир.ру05:59

В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

Газета.Ru05:40

Правительство Испании может отменить футбол до конца года, игроки Ла Лиги протестуют против начала тренировок

Спорт уик-энд06:45
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество

Собянин не считает, что Москва вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости 11:23
16
Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
110
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
4
Политика

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
76
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
1,7K
Космос

«БепиКоломбо» услышал «песню» магнитного поля Земли

В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
N+1 вчера в 02:59
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,9K
Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
2
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,1K
Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30
5
Общество

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
129
Культура

Выставку Энди Уорхола в Москве перенесут

ТАСС 09:44
Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
321
Происшествия

МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Общество

Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома

В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
8
Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
235
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
169
Общество

Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда

Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI 07:57
2
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
99
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
54
Религия

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.
Вести.Ru 00:33
9
Общество

Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным

Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 04:00
21
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
345
Хоккей

Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме

Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
Росбалт 04:56
Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
1
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Lenta.ru 10:43
24
Общество

Верховный суд разъяснил, как можно штрафовать нарушителей самоизоляции

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное ранее в апреле соглашение между МВД РФ и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, в результате чего полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции по столичному КоАПу - на четыре или пять тысяч с возможностью отправлять автомобиль нарушителя на штрафстоянку.
Ридус вчера в 04:05
2,9K
Авто

Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем

Как сообщает издание speedme.ru, Hyundai Santa Cruz планирует покорить рынок пикапов, который особенно популярен среди американцев.
32CARS.ru 03:48
Кино

«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
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