Общество
ТАССВ Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны. "Гроб извлечен из могилы", - отметили в кабмине.
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Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Политика
Трамп распорядился снять санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп объявил, что распорядился снять санкции, направленные против Турции.
Страна Советов on-line 03:00
Общество
У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей
Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Интернет
Хакеры рассылали вредонос под видом бухгалтерских документов
Наиболее активными вредоносами в России по итогам первого месяца осени оказались майнеры криптовалюты Cryptoloot и XMRig, а также Pony, который и распространялся по электронной почте под видом бухгалтерских запросов.
News.ru 09:57
Кино
Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин
РИА Новости вчера в 17:15
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур отстранен от тренировок с командой.
Sportbox.RU 10:03
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM вчера в 13:06
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, кинематографисты, которые со своими фильмами попали в "черный список", не получат от государства деньги на другие проекты до тех пор, пока им не удастся вернуть долг.
MagadanMedia.ru вчера в 14:00
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Космос
Исследовательский зонд НАСА TESS присоединяется к поиску разумной жизни
Ученые, работающие над миссией космического агентства Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), будут сотрудничать с проектом Breakthrough Listen, стоимостью 100 миллионов долларов, в поисках внеземного разума (SETI), объявили члены обеих команд 23 октября.
AstroNews.ru 07:00
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
По факту нападения с ножом на школьниц под Курском возбуждено дело
Следователи завели уголовное дело по факту нападения неизвестного мужчины с ножом на двух девятиклассниц в Курской области.
Главный региональный 06:39
Общество
Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Армия и оружие
Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Происшествия
Российский капитан севшего на мель в Швеции судна отпущен на свободу
Российский капитан грузового судна Baltic Carrier, в конце сентября севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга, приговорен к штрафу и отпущен на свободу.
Известия 08:29
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00