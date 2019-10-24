Общество

RT на русскомRT на русскомВ Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны.
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Из Долины Павших вертолетом вывезли гроб с останками диктатора Франко

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Испанские специалисты эксгумировали останки диктатора Франко

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