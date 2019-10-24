Общество
РБКВ Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
В Испании эксгумировали тело диктатора Франсиско Франко. Текстовую и видеотрансляцию с церемонии перезахоронения ведет газета El Mundo. Гроб с телом уже извлечен из могилы Франко в мемориальном комплексе «Долина павших».
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Политика
Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.
РБК 11:42
Футбол
Эксклюзив с Сафиным. О Дуде и Соловьеве, о комменте на Первом и современной России
В 2001 году Марат Сафин был лучшим теннисистом планеты, и уже тогда отличался от большинства своих политкорректных коллег прямотой высказываний и независимым поведением.
Спорт-Экспресс 05:00
Политика
Украинцы назвали главную угрозу для страны
Более половины украинцев (56%) считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за рубеж.
РБК 11:32
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Футбол
Сборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро
Bookmaker-ratings.ru 09:59
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Общество
В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Политика
Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине
Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Газета.Ru 11:13
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Имя оппонента Макгрегор не раскрыл. Россиянин Хабиб Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
Телеканал Санкт-Петербург 10:26
Общество
Внешность средневекового человека воссоздали по скелету
Скелет, захороненный 600 лет назад, помог ученым воссоздать внешность средневекового человека, сообщает Sky News.
Газета.Ru 22 октября в 13:35
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Политика
Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов
Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:32
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Футбол
«Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому
Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
RT на русском 11:07
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Экономика
Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
ТАСС 06:11
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Наука
Чрезмерное потребление соли грозит старческим слабоумием
По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:21
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22