Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

Специалисты наблюдали группу из 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, которые точно были заражены коронавирусом. У 29% пациентов в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке. Сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать867

Подробнее о событии

Список симптомов коронавируса пополнился: почему COVID у всех проявляется по-разному

Комсомольская правда01:32

Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19

РИА Новости03:40

Назван самый ранний признак коронавируса

MedikForum.ru03:35

Вирусолог объяснил происхождение сыпи при коронавирусе

Говорит Москва07:16

Найден новый необычный симптом коронавируса

Ридус16 июля в 05:05

Врачи рассказали о новом симптоме коронавируса

UfaTime.ru16 июля в 03:39

Обнаружен новый симптом COVID-19

UfacityNews.ru16 июля в 02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
5
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
2,9K
Армия и оружие

Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
82
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
610
Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
19
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
91
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
201
Футбол

Ребич: Ибрагимович – лидер. «Милан» нуждается в нём

Нападающий «Милана» Анте Ребич поделился мнением о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.
Чемпионат 07:04
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
131
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
118
Культура

Более 155 тысяч человек посмотрели открытие «Горький fest»

Более 155 тысяч человек посмотрели трансляцию торжественной церемонии открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» на каналах ННТВ, «Волга» и «Время Н», а также в социальной сети ВКонтакте.
Время Н 07:23
16
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
763
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
118
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
33
Политика

Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году

Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
250
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
44
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
76
Футбол

«Спартак» решил потратить на трансферы не менее 40 млн евро

Сообщается, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделит от 40 до 50 миллионов евро на трансферы в межсезонье.
ProstoProSport 07:46
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Новые автомобили вчера в 11:28
13
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
5
Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
19
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
196
Баскетбол

«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
40
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
1,4K
Армия и оружие

Модернизированный Су-34 поступил в авиационный полк ЗВО

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил состав авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области.
Военное обозрение 02:29
1
Автоспорт

Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru вчера в 06:37
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
595
Здоровье

В США зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой

В штате Колорадо (США) впервые за пять лет зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой.
Экспресс газета 06:01
36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное