Коронавирус
REGNUMВ Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
Специалисты наблюдали группу из 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, которые точно были заражены коронавирусом. У 29% пациентов в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке. Сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19.
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Список симптомов коронавируса пополнился: почему COVID у всех проявляется по-разному
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Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
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В штате Колорадо (США) впервые за пять лет зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой.
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