Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

Специалисты наблюдали группу из 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, которые точно были заражены коронавирусом. У 29% пациентов в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке. Сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19.
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Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый

Комсомольская правда06:51

Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19

РИА Новости03:40

Врачи рассказали о новом симптоме коронавируса

UfaTime.ru16 июля в 03:39

Испанские ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

Известиявчера в 15:58

Найден новый необычный симптом коронавируса

Ридус16 июля в 05:05

Назван самый ранний признак коронавируса

MedikForum.ru03:35

Обнаружен новый симптом COVID-19

UfacityNews.ru16 июля в 02:50
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Авто

Правительство России установило правила продажи красивых автономеров

Вечерний курьер 04:58
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Авто

Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1

Сегодня немецкие разработчики проводят тесты нового поколения кроссовера, и в начале лета нам удалось увидеть шпионские фото машины за толстым слоем камуфляжа.
SpeedMe 05:01
Политика

Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
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Политика

Азербайджанский посол обвинил Армению в попытке втянуть РФ в конфликт

Ереван пытается вовлечь Российскую Федерацию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.
News.ru 05:24
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Происшествия

Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку

Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Футбол

Кике Сетьен: «Мы не выиграли Ла Лигу, но у нас очень привлекательная цель впереди»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался перед завтрашним матчем Ла Лиги против «Алавеса».
Sports.ru 06:21
Общество

В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Армия и оружие

Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию

Актуальные Новости вчера в 02:59
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Дни24 06:39
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
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Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана

RuNews24.ru 05:07
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
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Технологии

Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
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Общество

В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн 06:25
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Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес

Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова

Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com вчера в 02:33
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Наука

Американские ученые раскрыли основные механизмы старения и долголетия

Генеральные механизмы старения выявили американские микробиологи и биоинженеры из Калифорнийского университета.
РИА ОмскПресс 02:23
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
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Армия и оружие

«Наши ВС разрушили миф Баку»: Пашинян предлагает создать систему мониторинга на границе

Минобороны Армении оценило эффективность применения Азербайджаном ударных БПЛА >> 18 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководящим составом Минобороны и ВС – министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба ВС, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.
Sputnik Армения 06:37
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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