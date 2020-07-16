Коронавирус
REGNUMВ Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
Специалисты наблюдали группу из 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, которые точно были заражены коронавирусом. У 29% пациентов в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке. Сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19.
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Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Авто
Правительство России установило правила продажи красивых автономеров
Вечерний курьер 04:58
Авто
Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1
Сегодня немецкие разработчики проводят тесты нового поколения кроссовера, и в начале лета нам удалось увидеть шпионские фото машины за толстым слоем камуфляжа.
SpeedMe 05:01
Политика
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Политика
Азербайджанский посол обвинил Армению в попытке втянуть РФ в конфликт
Ереван пытается вовлечь Российскую Федерацию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.
News.ru 05:24
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Футбол
Кике Сетьен: «Мы не выиграли Ла Лигу, но у нас очень привлекательная цель впереди»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался перед завтрашним матчем Ла Лиги против «Алавеса».
Sports.ru 06:21
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Армия и оружие
Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию
Актуальные Новости вчера в 02:59
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Технологии
Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»
Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСити 16 июля в 23:12
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области
Екатеринбург Онлайн 06:25
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Наука
Американские ученые раскрыли основные механизмы старения и долголетия
Генеральные механизмы старения выявили американские микробиологи и биоинженеры из Калифорнийского университета.
РИА ОмскПресс 02:23
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Армия и оружие
«Наши ВС разрушили миф Баку»: Пашинян предлагает создать систему мониторинга на границе
Минобороны Армении оценило эффективность применения Азербайджаном ударных БПЛА >> 18 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководящим составом Минобороны и ВС – министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба ВС, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.
Sputnik Армения 06:37
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11