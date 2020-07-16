Коронавирус
REGNUMВ Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
Специалисты наблюдали группу из 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, которые точно были заражены коронавирусом. У 29% пациентов в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке. Сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19.
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Список симптомов коронавируса пополнился: почему COVID у всех проявляется по-разному
Комсомольская правда01:32
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Общество
В России за сутки выявлено 6428 случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили еще 6428 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 752797.
ТВ Центр 16 июля в 03:36
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
Коммерсантъ 00:19
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Кино
Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара в магазине эвакуировали 40 человек
Площадь пожара составляет 200 кв.м. Из дома на Челюскинцев, 25 эвакуировано 40 человек, из них 7 детей.
Уральский меридиан 00:01
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Здоровье
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области
На утро 18 июля в области подтверждены 10079 случаев заболевания COVID-19, 148 новых заболевших за сутки, сообщает оперштаб минздрава по Челябинской области.
АиФ Челябинск 02:40
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем
ТАСС Спорт вчера в 03:50
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели более 56 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 56 455 случаев коронавируса, 1445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.
Украина.ру 16 июля в 02:34
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 15 июля в 06:56
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
Общество
В России выявлено 6 234 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.
Рамблер 03:32
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру вчера в 10:48
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Армия и оружие
Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
Экономика
Региональные власти заявили, что по итогам 2019 года большинство показателей по реализации национальных проектов выполнены
Все слайды из презентации Максима Васенина В 2019 году в областном бюджете на реализацию девяти национальных проектов было направлено более 8 миллиардов рублей, из которых 80% пошли на инвестиционные расходы.
Зебра ТВ 03:42