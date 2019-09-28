Происшествия

РБКРБКВ Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС. По информации дипмиссии, полицейские задержали мужчину 20 сентября в аэропорту города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
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В Испании по запросу США задержали россиянина

РБК20:13

В Испании по запросу США задержали россиянина

РЕН ТВ17:32

Россиянин задержан в испанской Валенсии по запросу США

Российская газета18:00

По запросу США в Испании задержан гражданин России

Вести.Ru17:46

В аэропорту Валенсии по запросу США задержали россиянина

РИА Новости17:46

В Испании по запросу США задержан россиянин

RT на русском18:19

В Испании по запросу США задержан россиянин

ТАСС17:23
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Политика

В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском 15:44
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Экономика

С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС 07:24
Происшествия

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Гаджеты

Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне

ТАСС вчера в 10:08
Космос

Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома

Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Политика

Федерация рестораторов рассказала турецким коллегам, как привлекать туристов из РФ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров поделился с коллегами из Турции идеями по привлечению российских туристов.
Газета.Ru 22:23
Экономика

Минсельхоз предложил уничтожать конфискованные сигареты

Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.
News.ru 10:20
Политика

Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»

Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия 14:17
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Кино

Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино

RuNews24.ru 07:05
Футбол

ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК 13:43
Хоккей

Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе

На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Финансы

Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.
РБК 22:32
Происшествия

Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Игры

Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров

Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru 06:36
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Космос

Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

Кам 24 03:48
Общество

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.
Газета.Ru 05:43
Экономика

Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России

В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.
Rambler News Service вчера в 08:33
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Наука

Растения противостоят болезням с помощью почвенных бактерий

Международная команда ученых в ходе исследования определила, что почвенные бактерии способны делать растения более устойчивыми к опасным бактериям.
Goroday.ru вчера в 16:32
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".
Интерфакс 16:50
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