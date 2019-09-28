Происшествия

РБКРБКВ Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС. По информации дипмиссии, полицейские задержали мужчину 20 сентября в аэропорту города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
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В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

РБКвчера в 22:20

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

ТАССвчера в 18:39

Власти США требуют выдать россиянина, задержанного в Испании

РЕН ТВвчера в 15:32

В Испании открыто дело о выдаче задержанного россиянина США

Коммерсантъвчера в 15:40

США потребовали экстрадировать задержанного в Испании россиянина

Эхо Москвывчера в 20:05

США требуют передать им задержанного в Испании россиянина

RT на русскомвчера в 14:57

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

РИА Новостивчера в 14:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Известия вчера в 22:54
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

Кремль отреагировал на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах российского лидера воссоздать СССР.
Gazeta.SPb 27 сентября в 16:24
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru вчера в 16:51
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Армия и оружие

В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика

Трамп считает, что слова Зеленского должны покончить с «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп заявил, что слов его украинского коллеги Владимира Зеленского об их июльском разговоре достаточно, чтобы покончить с «охотой на ведьм».
ФАН 00:05
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт вчера в 03:36
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика

Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Политика

Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Гаджеты

Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865

Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com вчера в 05:57
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Единоборства

На турнире Bellator произошел самый быстрый в истории нокаут

Представитель США Эй Джей Макки стал автором самого быстрого нокаута в истории турнира Bellator 228.
ProstoProSport 01:48
Футбол

Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

РБК вчера в 14:10
Игры

Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12
Политика

Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
Религия

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории

Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
РБК вчера в 22:37
Футбол

Борнмут — Вест Хэм 2:2

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
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