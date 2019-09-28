Происшествия

РБКРБКВ Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС. По информации дипмиссии, полицейские задержали мужчину 20 сентября в аэропорту города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

В Испании открыто дело о выдаче задержанного россиянина США

Коммерсантъвчера в 15:40

В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

РБКвчера в 22:20

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

ТАССвчера в 18:39

ФБР не стала комментировать дело россиянина, задержанного в аэропорту Испании

Эхо Москвы02:30

Власти США требуют выдать россиянина, задержанного в Испании

РЕН ТВвчера в 15:32

США требуют передать им задержанного в Испании россиянина

RT на русскомвчера в 14:57

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

РИА Новостивчера в 14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Волейбол

Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия

Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия вчера в 16:39
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за митинга 29 сентября

Коммерсантъ вчера в 13:03
Политика

Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым

Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
Рамблер вчера в 04:33
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Общество

Более 70 человек стали жертвами сильнейших ливней на севере Индии

РИА Новости 01:54
Наука

Частицы пластика найдены в чайных пакетиках

Одним из главных источников полимерных микрочастиц оказались пакетики для чая.
Цензуры.Нет 26 сентября в 05:21
Армия и оружие

Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети

В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 27 сентября в 01:47
Экономика

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Технологии

Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК вчера в 04:01
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Космос

Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Известия вчера в 20:28
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Киберспорт

Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

Игромания.ру вчера в 08:01
Политика

Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием

В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия

Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

Газета.Ru 01:35
Политика

Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»

Российская газета вчера в 07:55
Происшествия

МЧС: Землетрясение в Забайкалье прошло без последствий

Землетрясение, зарегистрированное 29 сентября на территории Амурской области, прошло для Забайкальского края без последствий.
Zab.RU 03:45
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное