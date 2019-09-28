Происшествия
РБКВ Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС. По информации дипмиссии, полицейские задержали мужчину 20 сентября в аэропорту города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
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Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Волейбол
Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу
Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия вчера в 16:39
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за митинга 29 сентября
Коммерсантъ вчера в 13:03
Политика
Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым
Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
Рамблер вчера в 04:33
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Наука
Частицы пластика найдены в чайных пакетиках
Одним из главных источников полимерных микрочастиц оказались пакетики для чая.
Цензуры.Нет 26 сентября в 05:21
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 27 сентября в 01:47
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК вчера в 04:01
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
Российская газета вчера в 07:55
Происшествия
МЧС: Землетрясение в Забайкалье прошло без последствий
Землетрясение, зарегистрированное 29 сентября на территории Амурской области, прошло для Забайкальского края без последствий.
Zab.RU 03:45
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34