Происшествия

РБКРБКВ Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС. По информации дипмиссии, полицейские задержали мужчину 20 сентября в аэропорту города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
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ФБР не стала комментировать дело россиянина, задержанного в аэропорту Испании

Эхо Москвы02:30

В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

РБКвчера в 22:20

США требуют передать им задержанного в Испании россиянина

RT на русскомвчера в 14:57

В Испании открыто дело о выдаче задержанного россиянина США

Коммерсантъвчера в 15:40

Власти США требуют выдать россиянина, задержанного в Испании

РЕН ТВвчера в 15:32

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

ТАССвчера в 18:39

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

РИА Новостивчера в 14:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика

Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Политика

Самолет президента Кипра экстренно сел в Нью-Йорке из-за неполадок

Частный самолет, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 02:39
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами

В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру 27 сентября в 08:30
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Происшествия

В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае 29 сентября, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 19:24
Здоровье

Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита

Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 27 сентября в 07:26
Футбол

18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Уралом»

Матч «Урал» — ЦСКА состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 11:30 по московскому времени.
Sport24.ru вчера в 08:49
Политика

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Космос

Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы

Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Происшествия

В движущемся поезде на территории ЕАО загорелись вагоны с углем

REGNUM 02:57
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 27 сентября в 07:48
Общество

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Известия вчера в 20:26
Футбол

Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»

28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
REGNUM вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском вчера в 08:25
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Единоборства

Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator

Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.
NewInform 03:01
Авто

Suzuki выпустит дешевый паркетник

В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
АвтоВзгляд 26 сентября в 08:45
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил в дилерские салоны

Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.
Слово и Дело вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк

Известный телеведущий программ о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 27 сентября в 11:38
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