Общество
Вести.RuВ Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.
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с чего всё началось
В министерстве подтвердили, что россиянка является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации и была в Испании в краткосрочной служебной командировке в составе официальной делегации.Znak.com11:00
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Экономика
«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»
Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
Здоровье
План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ
Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Космос
Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее
Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Футбол
Шатов о выступлении на Евро-2016: «Мы обкакались»
Сборная России не смогла выйти из группы в финальной стадии чемпионата Европы 2016 года.
Политика
Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»
Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Армия и оружие
В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции
Турция отправила США официальный запрос на размещение зенитных ракетных комплексов Patriot.
Политика
Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве
Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об опасности новых российских ракет
«Новые российские ракеты чрезвычайно опасны», – добавил Столтенберг. По его мнению, это повышает риск «недопонимания».
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Наука
Недавно найденные бактерии борются с изменением климата
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Хоккей
ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Автоспорт
Боттас лидирует в третий день тестов
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Происшествия
Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Армия и оружие
Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе
Ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, однако следует напомнить, что войска сирийского лидера Башара Асада ведут борьбу с террористами, которые находятся в зоне деэскалации.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Общество
Франция отправила 17 тонн гуманитарного груза в Ухань
Известно, что самолет Airbus A 380 вылетел из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в Ухань с 17 тоннами гуманитарного груза, включая медицинские защитные костюмы, маски, перчатки и дезинфицирующие средства.
Футбол
Бывший хавбек «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»
Полузащитник поиграл также за «Рубин», московское «Динамо» и «Локомотив». В «Алании» Касаев будет выступать под 37-м номером.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.