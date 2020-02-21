Общество

Вести.RuВести.RuВ Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.
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с чего всё началось
В министерстве подтвердили
, что россиянка является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации и была в Испании в краткосрочной служебной командировке в составе официальной делегации.
Znak.com11:00

Подробнее о событии

Минюст США отказался от комментариев относительно задержанной в Испании россиянки

ТАСС14:05

Что известно о задержании российской переводчицы в Испании

RT на русском14:28

МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Интерфакс10:23

В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

РБК12:17

Посольство РФ окажет содействие задержанной в Испании россиянке

News.ru10:55

Посольство РФ отреагировало на задержание россиянки в Испании по запросу США

Газета.Ru10:43

В Испании задержали россиянку по запросу США

РИА Новости08:50
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Экономика

«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»

Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
РБК 12:27
Здоровье

План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ

Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Украина.ру вчера в 11:47
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Уфа1.ру 09:32
Космос

Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее

Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Дилетант 08:50
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Футбол

Шатов о выступлении на Евро-2016: «Мы обкакались»

Сборная России не смогла выйти из группы в финальной стадии чемпионата Европы 2016 года.
ProstoProSport 06:01
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Известия 01:48
Армия и оружие

В России создан пенопласт для обшивки космических кораблей

Взгляд.ру 06:35
Армия и оружие

В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции

Турция отправила США официальный запрос на размещение зенитных ракетных комплексов Patriot.
Экономика сегодня 12:15
Политика

Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве

Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Взгляд.ру 14:31
Армия и оружие

Столтенберг заявил об опасности новых российских ракет

«Новые российские ракеты чрезвычайно опасны», – добавил Столтенберг. По его мнению, это повышает риск «недопонимания».
Взгляд.ру 07:01
Происшествия

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
РИА Новости 19 февраля в 08:07
Наука

Недавно найденные бактерии борются с изменением климата

ToDay News Ufa 12:29
Кино

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Piter.tv 10:11
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия 18 февраля в 18:49
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Хоккей

ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

Интерфакс-Спорт 14:06
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Автоспорт

Боттас лидирует в третий день тестов

F1news.ru 12:03
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru 13:50
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия

Защитник Чернигова

Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Дагестанская правда 08:24
Армия и оружие

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

Ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, однако следует напомнить, что войска сирийского лидера Башара Асада ведут борьбу с террористами, которые находятся в зоне деэскалации.
РБК 05:24
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv 13:18
Общество

Франция отправила 17 тонн гуманитарного груза в Ухань

Известно, что самолет Airbus A 380 вылетел из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в Ухань с 17 тоннами гуманитарного груза, включая медицинские защитные костюмы, маски, перчатки и дезинфицирующие средства.
REGNUM 00:19
Футбол

Бывший хавбек «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»

Полузащитник поиграл также за «Рубин», московское «Динамо» и «Локомотив». В «Алании» Касаев будет выступать под 37-м номером.
Чемпионат 14:12
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Lenta.ru 02:13
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