Общество
Вести.RuВ Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.
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с чего всё началось
Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.RT на русскомвчера в 07:22
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Политика
«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев
Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
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В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
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За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
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Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
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Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
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В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России
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В новом клипе BTS «Kinetic Manifesto Film: Come Prima» видно, как татуировка красуется под кожаной косухой, и посвящена новому треку «ON».
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Сергей Шойгу вручил ордена трем военным вузам
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу выполнил не только почетную, но и приятную миссию - он вручил ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова трем прославленным военным вузам России.
Гаджеты
По словам компании Kioxia, она первой начинает поставку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0
Компания Kioxia объявила о начале поставок твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, предназначенных для предприятия и центров обработки данных.
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Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 51
Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране достигло 51, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Происшествия
В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом
В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Единоборства
Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Гаджеты
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Армия и оружие
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В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Политика
Ищенко описал, что начнется, если белорусская элита свергнет Лукашенко
Свержение Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии означает начало конфликта внутри белорусской номенклатуры.
Космос
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Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.
Общество
У снятой с поезда под Брянском гражданки КНР не обнаружили коронавирус
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Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Хоккей
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»
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