Общество

Вести.RuВести.RuВ Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.
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с чего всё началось

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.
RT на русскомвчера в 07:22

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Задержанную в Испании россиянку могут перевезти в Мадрид

Газета.Ru00:14

В Испании задержали россиянку по запросу США

РИА Новостивчера в 08:50

Источник: задержанную российскую переводчицу могут перевезти в Мадрид

RT на русскомвчера в 23:15

Россельхознадзор не уведомили, что его сотрудница находилась в розыске

News.ruвчера в 15:25

Минюст США отказался от комментариев относительно задержанной в Испании россиянки

ТАССвчера в 14:05

В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

РБКвчера в 12:17

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Российская газетавчера в 19:28
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
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Подарила свадебное платье сопернице

Независимый публицист вчера в 02:12
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Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
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На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Музыка

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com вчера в 08:29
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Наука

The New York Times (США): как сформировать здоровые привычки (The New York Times)

Специалисты по поведению человека, изучающие формирование привычек, утверждают, что многие из нас пытаются создать здоровые привычки, но действуют неправильно.
ИноСМИ 20 февраля в 03:43
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос вчера в 09:28
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Происшествия

Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 00:19
Интернет

Microsoft усложнила процесс установки Windows 10

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Аргументы и Факты вчера в 23:08
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
РБК вчера в 17:48
Авто

Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung

Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
Tvoe-avto.com вчера в 15:19
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество

Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein

Социальные сети российских девушек, снявшихся в новом клипе эротического характера солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассекретили в сети.
Политическая Экспертиза 19 февраля в 02:06
Технологии

В прошлом году выручка NVIDIA на четверть зависела от Китая

Источник изображения: NVIDIA За пределами США в прошлом году NVIDIA получила 92 % выручки против 87 % годом ранее.
3DNews 01:07
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Наука

В Сибири нашли замерзшего жаворонка возрастом 46 тысяч лет

МИР 24 вчера в 07:30
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Территория новостей вчера в 15:31
Авто

Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y

На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
SpeedMe 20 февраля в 23:58
Происшествия

В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru вчера в 09:31
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 19 февраля в 01:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20 февраля в 20:34
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Футбол

«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»

Чемпионат вчера в 16:38
Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Газета.Ru вчера в 22:35
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Футбол

Сетьен: «Игроки „Барселоны“ приняли объяснения Бартомеу»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал скандал с участием президента клуба Хосепа Бартомеу.
Soccer.ru вчера в 17:28
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
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