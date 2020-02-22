Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.

с чего всё началось

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.

В Испании по запросу США задержали россиянку

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