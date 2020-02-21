Общество

Вести.RuВести.RuВ Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.
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с чего всё началось

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.
RT на русскомвчера в 07:22

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Россиянку задержали в Испании по запросу США

Российская газетавчера в 19:28

Источник: задержанную российскую переводчицу могут перевезти в Мадрид

RT на русскомвчера в 23:15

Россельхознадзор не уведомили, что его сотрудница находилась в розыске

News.ruвчера в 15:25

Сестра задержанной в Испании россиянки высказалась о произошедшем

Газета.Ruвчера в 16:30

Минюст США отказался от комментариев относительно задержанной в Испании россиянки

ТАССвчера в 14:05

В Россельхознадзоре сообщили о задержанной в Испании россиянке

РБКвчера в 12:17

В Испании задержали россиянку по запросу США

РИА Новостивчера в 08:50
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Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Общество

Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба СНБО.
РИА Новости 02:47
Фигурное катание

Женщины покажут произвольные программы в финале Кубка России

В финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, состоится произвольная программа женщин.
Нева Спорт вчера в 21:01
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие

Киев назвал Россию виновной в нападении на свои позиции в Донбассе

Как заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Володацкий, Киев не желает и не планирует решать конфликт в Донбассе, хотя может прекратить огонь и отвести войска.
News-24.ru 19 февраля в 03:41
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Политика

Политик Сергей Шнуров: музыкант вступил в «Партию Роста»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста", во главе которой стоит бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщили СМИ в пресс-службе партии сегодня, 20 февраля.
Ревизор.ру 20 февраля в 06:00
Футбол

Полиция искала в доме Платини подарок от Путина

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини развеял слух, что ему президент России Владимир Путин подарил картину Пабло Пикассо.
ProstoProSport вчера в 17:09
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Автоспорт

Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Вести.Ru вчера в 07:33
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Единоборства

Бокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и Уайлдера

Вести.Ru 01:16
Авто

Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris

Автоновости дня вчера в 10:01
Политика

СМИ сообщили о борьбе Ахметова и Коломойского за Зеленского

Владелец крупнейшего на Украине холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается приблизиться к президенту страны Владимиру Зеленскому на фоне разногласий украинского лидера с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет Financial Times.
Взгляд.ру 19 февраля в 13:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском вчера в 15:25
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт 20 февраля в 07:14
Футбол

«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»

Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Нева Спорт 02:26
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Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая людей.
РИА Новости 01:07
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 вчера в 07:00
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Кино

На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Национальная служба новостей вчера в 12:59
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru 19 февраля в 15:10
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Авто

В России продают «Оку» без пробега

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Motor вчера в 09:11
Гаджеты

Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

3DNews вчера в 23:47
Происшествия

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Интерфакс 00:01
Культура

В Новой Третьяковке открывается выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»

Экспозиция открывается в Западном крыле Новой Третьяковки, для посетителей она станет «путешествием по сказочному миру», маршрут в котором выбирает сам посетитель, рассказали организаторы на пресс-показе в пятницу.
Газета Культура вчера в 09:56
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