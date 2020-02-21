Общество
Вести.RuВ Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.
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с чего всё началось
Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля её задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США.RT на русскомвчера в 07:22
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Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Общество
Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба СНБО.
Фигурное катание
Женщины покажут произвольные программы в финале Кубка России
В финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, состоится произвольная программа женщин.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Армия и оружие
Киев назвал Россию виновной в нападении на свои позиции в Донбассе
Как заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Володацкий, Киев не желает и не планирует решать конфликт в Донбассе, хотя может прекратить огонь и отвести войска.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
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Политика
Политик Сергей Шнуров: музыкант вступил в «Партию Роста»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста", во главе которой стоит бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщили СМИ в пресс-службе партии сегодня, 20 февраля.
Футбол
Полиция искала в доме Платини подарок от Путина
Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини развеял слух, что ему президент России Владимир Путин подарил картину Пабло Пикассо.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Политика
СМИ сообщили о борьбе Ахметова и Коломойского за Зеленского
Владелец крупнейшего на Украине холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается приблизиться к президенту страны Владимиру Зеленскому на фоне разногласий украинского лидера с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет Financial Times.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Футбол
«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»
Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая людей.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Кино
На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Авто
В России продают «Оку» без пробега
Нынешний владелец оценил ВАЗ-1111 «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 853 километра всего в 215 тысяч рублей.
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Культура
В Новой Третьяковке открывается выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Экспозиция открывается в Западном крыле Новой Третьяковки, для посетителей она станет «путешествием по сказочному миру», маршрут в котором выбирает сам посетитель, рассказали организаторы на пресс-показе в пятницу.