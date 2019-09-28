с чего всё началось

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР. Как пишет издание, США добиваются выдачи россиянина за его предполагаемую причастность к "миллионному мошенничеству", которое он якобы совершил через интернет.

В Испании по запросу США задержан россиянин

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