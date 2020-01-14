Происшествия
РИА НовостиВ Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета. "В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
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Энергетика
В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию
Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Космос
Магнитную бурю сегодня могут почувствовать жители Алтайского края
Считается, что у многих людей это явление может вызывать быструю утомляемость, раздражительность, головные боли, снижение концентрации внимания.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Игры
Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII
Официально ремейк Final Fantasy VII заявлен как временный эксклюзив PlayStation 4. Когда игру портируют на другие платформы — неизвестно.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться перед евреями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Политика
Эрдоган заявил, что Хафтар «сбежал» из Москвы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы, после того, как согласился подписать соглашение о перемирии.
Футбол
Неймар крутил роман с российской моделью
Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой.
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Футбол
Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома к второй части сезона
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал про подготовку нападающих команды Александра Кокорина и Малкома к второй части текущего сезона.
Политика
Лавров: Индия может начать добывать ресурсы в Арктике
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, между Москвой и Нью-Дели достигнут такой уровень сотрудничества, что Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике.
Армия и оружие
Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи
Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия.
Здоровье
Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Экономика
Рост акций «РусГидро» превысил 11%
Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Гаджеты
«Убийца» AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступил в продажу
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Наука
ФМРТ сделали одновременно двоим
Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.