Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета. "В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
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Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми

РБК17:26

Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании

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Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек

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В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне

Комсомольская правда18:03

Посольство РФ проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Каталонии

ТАСС15:15

На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв

Известия13:55
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В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

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Официально ремейк Final Fantasy VII заявлен как временный эксклюзив PlayStation 4. Когда игру портируют на другие платформы — неизвестно.
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Российская газета 18:11
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Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
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Володин призвал Польшу извиниться перед евреями

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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы, после того, как согласился подписать соглашение о перемирии.
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Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
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Задержан иранец, снявший попадание ракеты в украинский Boeing

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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал про подготовку нападающих команды Александра Кокорина и Малкома к второй части текущего сезона.
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Лавров: Индия может начать добывать ресурсы в Арктике

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, между Москвой и Нью-Дели достигнут такой уровень сотрудничества, что Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике.
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Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи

Председатель Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенного в Тобруке, Акила Салех Иса обвинил Турцию в том, что перемирие оказалось сорванным и в Триполи возобновились боевые действия.
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Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году

В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
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В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Рост акций «РусГидро» превысил 11%

Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
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Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

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ФМРТ сделали одновременно двоим

Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.
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