Происшествия
РИА НовостиВ Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета. "В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 20:05, Ашберн
Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Здоровье
От нового типа короновируса в Китае умер один человек
«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное», — говорится в заявлении.
Происшествия
Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Политика
Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Технологии
Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Происшествия
В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Происшествия
Трех забайкальцев задержали после разбойного налета на магазин
Трое жителей Борзинского района задержаны по подозрению в двух разбойных нападениях и покушении на кражу.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Политика
Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что напряженность вокруг Ирана спровоцировала катастрофу украинского Boeing, и призвал к деэскалации.
Армия и оружие
Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск
Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Происшествия
В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»
Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.