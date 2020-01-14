Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета. "В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

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