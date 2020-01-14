Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета. "В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
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При взрыве на химзаводе в Каталонии 8 человек пострадали, 1 погиб

Телеканал 360°18:38

Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек

РИА Новости16:41

Посольство РФ проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Каталонии

ТАСС15:15

Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми

РБК17:26

Россияне не обращались в посольство в связи со взрывом на химзаводе в Каталонии

Интерфакс15:40

На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв

Известия13:55

Число пострадавших при взрыве на нефтехимическом заводе в Испании достигло 8

Газета.Ru17:02
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Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

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Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время вчера в 09:42
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Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
РБК 19:45
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Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

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Сотовые операторы России повышают тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Билайн" поднимет цены на архивные тарифы с 16 января.
Sputnik Таджикистан вчера в 03:18
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Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
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Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Футбол

Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры

Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
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Происшествия

Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора

Российская газета 06:22
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Армия и оружие

WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку

США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.
РБК 21:09
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Здоровье

В скорой помощи рассказали, какую зарплату получают врачи и фельдшеры в Екатеринбурге

Начальник скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев в интервью Е1.RU рассказал, сколько в среднем получают врачи и фельдшеры.
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В Иркутске СК проверит, почему люди живут в заброшенном общежитии

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Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
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Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»

Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
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Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

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ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
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Космос

Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид

Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
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Происшествия

При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

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Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби

Российская газета вчера в 23:55
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Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК 16:00
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
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В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
РИА Новости 15:59
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