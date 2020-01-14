Происшествия
РИА НовостиВ Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета. "В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
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Игры
Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3
Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Общество
Сотовые операторы России повышают тарифы на связь
Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Билайн" поднимет цены на архивные тарифы с 16 января.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Происшествия
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Армия и оружие
WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку
США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Здоровье
В скорой помощи рассказали, какую зарплату получают врачи и фельдшеры в Екатеринбурге
Начальник скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев в интервью Е1.RU рассказал, сколько в среднем получают врачи и фельдшеры.
Финансы
Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»
Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Хоккей
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Политика
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну
Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.