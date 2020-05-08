Коронавирус
ЧемпионатВ Испании пять футболистов заразились коронавирусом
Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили итальянские «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».
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Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
Общество
Суды России могут вернуться к обычному режиму работы с 12 мая
Российские суды могут вернуться к работе с 12 мая.
Деловое.ТВ вчера в 03:41
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru вчера в 08:14
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
Употребление кофе снижает риск смертности, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07 мая в 14:01
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили
Отзыв грузинского дипломата с Украины из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ является ошибкой.
Известия вчера в 06:39
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
МИР 24 вчера в 23:42
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Что происходит вчера в 02:50
Хоккей
Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.
Prognozist вчера в 09:31
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Авто
Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Армия и оружие
В США начали производство новых противотанковых ракет
ТАСС 06 мая в 19:48
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости вчера в 08:47
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс вчера в 08:40
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02