Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили итальянские «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».

В Испании пять футболистов заразились коронавирусом

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 566

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Политика США назвали условие для продления договора СНВ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. 293

Хоккей Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.

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