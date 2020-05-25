Иностранные туристы могут планировать отдых в Испании. Правительство этой страны решило отменить с 1 июля этого года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Испания отменит с 1 июля карантин для иностранных туристов

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