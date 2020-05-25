Коронавирус

НТВНТВИспания отменит с 1 июля карантин для иностранных туристов

Иностранные туристы могут планировать отдых в Испании. Правительство этой страны решило отменить с 1 июля этого года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Испания отменила карантинные меры для туристов

Lenta.ru09:36

Власти Испании отменят с 1 июля карантин для иностранных туристов

ТАСС08:40

Испания с 1 июля отменит 14-дневный карантин для иностранных туристов

RT на русском08:55

Испания с 1 июля отменит карантин для иностранных туристов

REGNUM09:51

В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

РИА Новости08:46

С 1 июля Испания отменяет карантин для туристов

Вести.Ru09:24

Власти Испании отменят с 1 июля карантин для иностранных туристов

News.ru09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
1,5K
Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
29
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Дни24 07:24
73
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в Ростовской области общее количество выявленных случаев заражения составило 3569 человек, число излечившихся – 1251, умерли от коронавируса 34 человека.
Город N (Ростов) 03:08
810
Общество

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
1,2K
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
3
Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Общество

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
1,4K
Футбол

Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

Soccer.ru 09:45
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
428
Спорт

Ласицкене высказалась о смене спортивного гражданства

Lenta.ru 17:18
Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
5
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия 14:25
2
Происшествия

Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы

Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
1
Политика

Захарова оценила возможность введения выездных виз в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность введения выездных виз в стране в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Lenta.ru 14:29
2
Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
159
Киберспорт

Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII

Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Единоборства

Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства

35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
723
Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com 14:46
111
Наука

Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение

Сайт интересных новостей вчера в 07:16
14
Экономика

Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
2,8K
Общество

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
60
Политика

В США потребовали убрать свастики с немецких надгробий

Обращение с требованием убрать свастики с трех надгробий немецких военнопленных, захороненных в США, направила в Министерство по делам ветеранов группа законодателей от Демократической и Республиканской партий, 25 мая сообщает The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 13:19
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
82
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
557
Политика

Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине

РИА Новости 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное