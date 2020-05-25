Коронавирус
НТВИспания отменит с 1 июля карантин для иностранных туристов
Иностранные туристы могут планировать отдых в Испании. Правительство этой страны решило отменить с 1 июля этого года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.
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Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в Ростовской области общее количество выявленных случаев заражения составило 3569 человек, число излечившихся – 1251, умерли от коронавируса 34 человека.
Город N (Ростов) 03:08
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус
Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Общество
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
Происшествия
Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы
Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
Политика
Захарова оценила возможность введения выездных виз в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность введения выездных виз в стране в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Lenta.ru 14:29
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Происшествия
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com 14:46
Наука
Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение
Сайт интересных новостей вчера в 07:16
Экономика
Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Политика
В США потребовали убрать свастики с немецких надгробий
Обращение с требованием убрать свастики с трех надгробий немецких военнопленных, захороненных в США, направила в Министерство по делам ветеранов группа законодателей от Демократической и Республиканской партий, 25 мая сообщает The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 13:19
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Политика
Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине
РИА Новости 15:24