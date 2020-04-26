Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ Испании собираются стерилизовать поле и мячи

Первая санитарная обработка положена перед игрой, а повторная – в перерыве матча. Об этом поведал президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос. В интервью El Pais медицинский эксперт поведал, что после контакта с мячом заразиться коронавирусной инфекцией нельзя.
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В Испании собираются стерилизовать мячи и газон во время матчей чемпионата

Советский спорт14:14

В Ла Лиге будут стерилизовать мячи и поля в случае возобновления сезона

Матч ТВ12:42

В Испании в случае возобновления сезона планируют стерилизовать поле и мячи до игры и в перерыве

Sport24.ru11:29

В Испании намерены стерилизовать поле и мячи до, после и в перерывах матчей

RT на русском12:10

В Испании будут стерилизовать мячи и газон до матча и в перерыве в случае возобновления сезона

Sports.ru11:52

В случае возобновления чемпионата Испании будут стерилизовать поле и мячи до игры и в перерыве

Спорт-Экспресс11:50

В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона

Чемпионат12:26
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Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
2
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 10:47
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
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Общество

Доступ на муниципальные кладбища ограничат в Иркутске с 27 апреля

Телеинформ 07:37
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Экономика

Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза

В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
2
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:49
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

РБК 20:54
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Энергетика

WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов

Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Здоровье

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
3
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер станет дедушкой

Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания 05:50
1
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

В воскресенье, 26 апреля, власти Курганской области объявили о временном запрете продажи алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv 07:28
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
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Музыка

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
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Здоровье

В Якутии за сутки проведено свыше 2000 исследований на коронавирус

За прошедшие сутки, 25 апреля, в Якутии проведено 2030 исследований на коронавирусную инфекцию, сообщили ЯСИА в республиканском оперативном штабе.
ИА ЯСИА 00:23
4
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
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Энергетика

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
275
Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
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Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
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Политика

Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Общество

Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией

Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введённые в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 17:20
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших.
РБК 08:50
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
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