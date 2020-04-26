Первая санитарная обработка положена перед игрой, а повторная – в перерыве матча. Об этом поведал президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос. В интервью El Pais медицинский эксперт поведал, что после контакта с мячом заразиться коронавирусной инфекцией нельзя.

В Испании собираются стерилизовать поле и мячи

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