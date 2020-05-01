Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы Андрея Мургу

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