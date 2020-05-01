Общество
Российская газетаВ Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.
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Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 16:28
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Общество
Кабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за рубежом.
Газета.Ru 03:51
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
ТАСС 17:14
Гаджеты
Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор Core i9-10900K
Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука XMG Ultra 17, который получил новейшие процессоры Comet Lake, начиная от Core i5-10600K заканчивая 10-ядерным Core i9-10900K.
Megaobzor.com 13:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
Российская газета 17:00
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Происшествия
На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека
Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 12:33
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Андрей Мельник, посол Украины в Германии, отказался почтить память погибших в войне бойцов Красной армии и возложить цветы вместе с Сергеем Нечаевым, послом РФ.
RuNews24.ru 16:29
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 вчера в 03:38
Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
У митрополита Тихона взломали почту и требовали с него 10 млн рублей
Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал, что злоумышленники взломали его почту и шантажируют публикациями хранящихся в ней материалов.
Московский Комсомолец Псков 13:51
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 29 апреля в 00:46
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Несколько сотен жителей американского штата Мичиган захватили местный капитолий в знак протеста против введенного властями карантина, передает The Guardian.
Российская газета 08:01
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 29 апреля в 01:25
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 11:14
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
RT на русском 13:29
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09