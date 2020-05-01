В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 129

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