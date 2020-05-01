Общество
Российская газетаВ Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.
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Общество
Минкомсвязь предложила открыть книжные магазины в мае
Минкомсвязь попросила правительство разрешить книжным магазинам возобновить работу в мае—июне, это часть программы поэтапной отмены ограничений во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 12:25
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
Космос
NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»
Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
Футбол
Слуцкий: Мы с Дзюбой безумно любим друг друга
Среди прочих запросов оказался— почему Дзюба и Слуцкий троллят друг друга.
Нева Спорт 12:04
Политика
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Байден отверг обвинения в изнасиловании
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
Известия 09:29
Общество
Китайский блогер нашел объяснение «смелости и неукротимости» русских
Смелость и неукротимость русских можно объяснить особенностями питания, к которым «воинственный народ» приучают с малых лет.
Суть событий 12:09
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:39
Футбол
Губерниев ответил Юрану фразой из советского кинофильма
Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
RT на русском 12:23
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Происшествия
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек
За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет.
РИА Новости вчера в 05:13
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галимов подписал контракт со СКА
Форвард Эмиль Галимов, отыгравший прошлый сезон за «Ак Барс», теперь является игроком СКА, передаёт пресс-служба хоккейного клуба в пятницу, 1 мая.
78.ru 08:44
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Общество
Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая
Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим
Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы
Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы.
Life.ru вчера в 16:40
Общество
В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга
В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10