Общество
Российская газетаВ Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.
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Общество
«Говорить об ослаблении режима не приходится»: Куйвашев — о том, что будет после майских праздников
Главой государства, как вы знаете, нерабочий период продлен до конца майских праздников.
Екатеринбург Онлайн 09:37
Шоу-бизнес
Виктория Боня объяснила скандальные слова Регины Тодоренко
Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии.
Live24 09:29
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Транспорт
Все входные двери в московском метро оставили открытыми
На всех станциях московского метрополитена и Московских центральных диаметров зафиксировали входные двери в открытом положении для удобства и безопасности пассажиров.
Известия 12:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Хоккей
Войнов и еще девять хоккеистов покинули «Авангард»
Газета.Ru 04:33
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 06:49
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
В Ростове коммунисты устроили несанкционированный автопробег
Выяснилось, что публичное мероприятия попытались провести активисты регионального отделения КПРФ, которые надеялись устроить автопробег.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:58
Политика
Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России
США примут любые меры, чтобы помешать Тегерану приобрести у РФ или Китая современную бронетехнику.
Экономика сегодня 09:30
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных
Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 29 апреля в 13:35
Общество
ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС действует с 30 января.
Говорит Москва 11:55
Общество
Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным
Снятие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса, будет поэтапным, с разной скоростью в разных регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:54
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Общество
В Подмосковье ношение масок станет обязательным
В Московской области готовятся ввести систему обязательного ношения специальных масок.
Evo-rus.com вчера в 17:00
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Происшествия
В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Игры
Первый сезон Hitman бесплатно раздают в PS Store
При бесплатной раздаче первого сезона видеоигры Hitman на в PlayStation (PS) Store возникли сложности.
Актуальные Новости 05:55
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
Cyber.sports.ru 06:35
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Армия и оружие
Американский флот бомбардировщиков теряет свою силу
На самом же деле ситуация в рядах ВВС США настолько удручающая, что власти страны намерены сократить свой флот бомбардировщиков, который на текущий момент насчитывает 157 единиц B-2 и 17 B-1.
HotGeo вчера в 08:11
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21