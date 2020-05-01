Общество
Российская газетаВ Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.
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Гаджеты
Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон
Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
Деловое.ТВ 14:49
Общество
Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Московский Комсомолец 11:59
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Происшествия
В Саратовской области завели дело из-за вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после заражения коронавирусной инфекцией 30 сотрудников и пациентов Черкасского психоневрологического интерната.
RT на русском 06:17
Общество
ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС действует с 30 января.
Говорит Москва 11:55
Общество
На Ставрополье из-за гибели посевов введен режим ЧС
В Ставропольском крае в связи с гибелью и повреждением посевов от почвенной засухи на территории ряда районов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Коммерсантъ 10:18
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Вечером в пятницу, 1 мая, стало известно, что посол Украины в Германии не принял приглашение властей Берлина возложить цветы вместе с послом Российской Федерации по случаю 75-летия Победы.
Аргументы недели 14:47
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Политика
Премьер-министр Мишустин заболел коронавирусом
Премьер-министр РФ Михиал Мишустин заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Открытый Нижний вчера в 12:52
Футбол
«Кельн» сообщил о трех положительных тестах на коронавирус в клубе
Тесты сдавали футболисты, тренеры и персонал команды. Клуб сообщает, что результаты обследования выявили три положительных случая в команде.
Матч ТВ 15:01
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая
Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая из-за низкой нагрузки, всего меры коснулись 78 станций, сообщила пресс-служба столичной подземки.
РИА Новости 13:55
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 09:44
Футбол
Орлов назвал глупостью слухи о том, что «Зенит» подкупил «Баварию»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о том, что матч "Зенита" с "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
РИА Новости 08:58