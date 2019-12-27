Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Испании задержаны 14 человек за договорные матчи в Серии A

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Национальная полиция Испании задержала 14 человек в рамках операции по борьбе с организацией договорных матчей в итальянской Серии A (высший дивизион итальянской футбольной лиги) и незаконными ставками, говорится в сообщении ведомства.
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В Испании задержаны 14 человек за договорные матчи в Серии A

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