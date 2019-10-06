Политика
RT на русскомВ Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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Шоу-бизнес
Роднина устроила скандал бывшему мужу на Первом канале
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина закатила в программе «Сегодня вечером» на Первом канале скандал бывшему мужу, партнеру по спорту Александру Зайцеву.
ФАН вчера в 05:34
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04 октября в 04:18
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.
Российская газета 04 октября в 04:55
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
Транспорт
В ПДД добавят самокаты и гироскутеры
В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.
Российская газета вчера в 01:17
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Общество
Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.
Интерфакс 02:54
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Общество
Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Происшествия
Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка
В Сбербанке заявили, что утечка затронула 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в свободный доступ.
РБК вчера в 14:56
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
РИА Новости 01:48
Религия
Что категорически нельзя делать в день святой Раисы 6 октября
В день святой мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской категорически возбраняется брать взаймы, а также отдавать ранее заимствованные у кого-то суммы денег.
Московский Комсомолец 01:00
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor 02:39
Общество
Нидерланды отказались называть себя Голландией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском вчера в 17:50
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Общество
Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на россиян
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что сокращение зимнего периода может изменить биоритмы жителей России.
Gazeta.SPb 02:26
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Общество
Названа главная польза винограда
Lenta.ru 01:13