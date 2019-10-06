Политика

RT на русскомRT на русскомВ Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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