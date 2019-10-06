Политика
RT на русскомВ Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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Политика
МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter
Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
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Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием
Сегодня, 6 октября, 75-й день рождения празднует легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
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Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
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Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
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Народные новости вчера в 12:33
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«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
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Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
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Элтон Джон рассказал о песне с похорон принцессы Дианы
Музыкант исполнил композицию всего однажды – на похоронах принцессы Дианы.
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Зрители ушли с показа «Джокера» из-за аплодирующего убийствам мужчины
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Это наш последний блокпост, — неонацисты у границ ЛНР
Неонацист Андрей Билецкий, всего два дня назад скандаливший с Петром Порошенко за кулисами шоу Шустера, уже прибыл на Донбасс, где записал видеообращение к "патріотам" и Зеленскому.
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Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября.
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Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге
Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
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Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
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Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
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Эксперты назвали низкими перспективы Ravon на российском рынке
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Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Берлинская стена стала для русских символом холодной войны и надежды на большую свободу, а ее падение — свидетельством поражения и «унижения».
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