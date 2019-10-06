Политика
RT на русскомВ Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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Армия и оружие
Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
Саррадж оказался ставленником запрещенного в РФ международного исламистского движения «Братьев-мусульман»* и был занят обеспечением бесперебойных поставок нефти в Турцию, Катар и страны Запада, пока ситуация в стране стремительно ухудшалась из-за коррупции и растущего количества террористических группировок.
Политика Сегодня 06:11
Кино
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр вчера в 04:21
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США и России
США никогда не будут дружить с Россией, заявила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли.
Газета.Ru 03:04
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
Газета.Ru 02:58
Религия
В РПЦ выступили против обучения английскому языку
Смирнов подчеркнул, что современные люди совсем не понимают церковнославянский язык.
ФедералПресс 04:30
Общество
Россия поблагодарит Запад: как нам помогают газовые санкции
За прошедшую неделю российскую газовую сферу всколыхнули две новости, на первый взгляд, не связанные между собой: одна — про транспортировку сжиженного газа, а вторая — про турбины.
РИА Новости 01:00
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный порт
МИР 24 04 октября в 08:25
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online 04 октября в 09:36
Политика
Иран передумал освобождать российскую журналистку
МИД Ирана опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик, ранее задержанной на территории Исламской Республики.
Ruposters.ru вчера в 09:14
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Политика
Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.
Вести.Ru 05:36
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 04 октября в 09:05
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Наука
Ученые: красное мясо не влияет на возникновение смертельных болезней
Piter.tv 03 октября в 13:33
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского
Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 16:23
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс 03 октября в 21:32
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26