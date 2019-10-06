Политика

RT на русскомRT на русскомВ Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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В Испании высказались о смене ролей России и США в мире

РЕН ТВвчера в 23:16

Экс-глава МИД Испании разъяснила смену ролей России и США на мировой арене

Газета.Ru01:56

Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей США и России

Телеканал 360°01:25

Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США

Российская газета00:54

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США на мировой арене

РБК03:27

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мировой политике

РИА Новостивчера в 22:44

Экс-глава МИДа Испании заявила о смене ролей России и США

Известиявчера в 19:25
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Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
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За прошедшую неделю российскую газовую сферу всколыхнули две новости, на первый взгляд, не связанные между собой: одна — про транспортировку сжиженного газа, а вторая — про турбины.
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Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити

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Ана Паласио
Испанский политик
Испанский политик, член Народной партии Испании. Министр иностранных дел Испании в правительстве Хосе Марии Аснара с 9 июля 2002 по 16 апреля 2004 года, первая женщина на этом посту. Сестра умершей от рака Лойолы Паласио, заместителя председателя Европейской комиссии и комиссара Европейского союза по вопросам энергетики и транспорта.
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