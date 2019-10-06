Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Армия и оружие Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС Саррадж оказался ставленником запрещенного в РФ международного исламистского движения «Братьев-мусульман»* и был занят обеспечением бесперебойных поставок нефти в Турцию, Катар и страны Запада, пока ситуация в стране стремительно ухудшалась из-за коррупции и растущего количества террористических группировок.

Кино Как встречает свой юбилей Александр Михайлов Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Политика Хейли заявила о невозможности дружбы США и России США никогда не будут дружить с Россией, заявила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Религия В РПЦ выступили против обучения английскому языку Смирнов подчеркнул, что современные люди совсем не понимают церковнославянский язык.

Общество Россия поблагодарит Запад: как нам помогают газовые санкции За прошедшую неделю российскую газовую сферу всколыхнули две новости, на первый взгляд, не связанные между собой: одна — про транспортировку сжиженного газа, а вторая — про турбины.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Технологии В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения «По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».

Политика Иран передумал освобождать российскую журналистку МИД Ирана опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик, ранее задержанной на территории Исламской Республики.

Политика Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».

Политика Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.

Экономика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

Здоровье Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

Политика Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.

Политика Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Политика Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов» Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.