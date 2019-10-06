Политика
RT на русскомВ Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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Авто
Опубликованы фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
Тавто.Ру 04 октября в 04:20
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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
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Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
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В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
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Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
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Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
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Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Завтра ещё холодно, а в середине недели в Тулу придёт тепло
Сегодня и до середины новой недели будет сохранятся температура ниже климатической на 4 градуса.
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«Металлург» расторг контракт с Полом Постмой
«Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»
Спорт БИЗНЕС Online 08:05
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
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В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера
Газета.Ru 09:06
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Политика
Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения
Президент Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 11:16
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь из танков по югу ДНР
По информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь из танковых орудий по селу Саханка.
ПолитРоссия вчера в 14:49
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Политика
Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе
В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году.
Lenta.ru 10:23
Футбол
«Ростов» на выезде взял верх над ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
«Ростов» одержал разгромную победу над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:27
Происшествия
В Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в водопад
Пять слонов погибли в тайском национальном парке Кхауяй при попытке спасти слоненка, упавшего в водопад.
Gazeta.SPb вчера в 14:26
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:54
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35