Общество
Новостной фронтВ Италии 12 провинций закрывают на карантин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. По всей Италии прекращают работу всех спортивных, развлекательных и культурных учреждений.
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Италия готовится изолировать несколько регионов на севере страны из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:36
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Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.
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Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску поступает много предложений относительно поставок нефти и переработки нефти на белорусских заводах.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Возросло число погибших и пострадавших при пожаре в Удмуртии
Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
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Рудковская перенесла вечеринку по случаю юбилея из-за коронавируса
Яна Рудковская приняла решение отказаться от празднования и вечеринки по случаю своего юбилея из-за коронавируса.
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Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании
По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Д.Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со "Страсбуром".
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В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
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