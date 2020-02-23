Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Италии 18 пациентов с коронавирусом из 66 находятся в реанимации

В Италии 18 зараженных коронавирусом нового типа из 66 заболевших помещены в реанимацию. Об этом в ночь на воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные власти. Как сообщалось ранее количество зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусом увеличилось до 66.
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В Италии 18 пациентов с коронавирусом из 66 находятся в реанимации

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В Италии 66 человек инфицированы коронавирусом. 18 из них в реанимации

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В Италии количество больных коронавирусом достигло 76

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Планируется, что окончательные спецификации PCI Express 6.0, то есть версии 1.0, будут выпущены в 2021 году.
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В Испании по запросу США задержали россиянку

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Чемпион СССР по футболу, который провел в составе клуба ЦСКА более 120 матчей, Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет.
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
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В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
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