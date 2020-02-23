В Италии 18 зараженных коронавирусом нового типа из 66 заболевших помещены в реанимацию. Об этом в ночь на воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные власти. Как сообщалось ранее количество зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусом увеличилось до 66.

В Италии 18 пациентов с коронавирусом из 66 находятся в реанимации

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