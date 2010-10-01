Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ Италии Ибрагимовичу предложили 8 млн евро за 18 месяцев

Президент итальянского клуба Джоуи Сапуто уже дал согласие на трансфер 38-летнего шведа и готов удовлетворить его финансовые запросы, предложив 18-месячный контракт, за который Ибрагимович заработает около 8 миллионов евро.
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«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

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Источник: «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу €8 млн за контракт на 1,5 года

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В «Болонье» готовы заплатить Ибрагимовичу €8 млн за 18 месяцев – СМИ

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