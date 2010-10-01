Футбол
ProstoProSportВ Италии Ибрагимовичу предложили 8 млн евро за 18 месяцев
Президент итальянского клуба Джоуи Сапуто уже дал согласие на трансфер 38-летнего шведа и готов удовлетворить его финансовые запросы, предложив 18-месячный контракт, за который Ибрагимович заработает около 8 миллионов евро.
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Общество
Стало известно об опасности голых щиколоток зимой
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Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Футбол
Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу
Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу.
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
Здоровье
Елена Малышева назвала продукты, приближающие старение
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Политика
Против Кличко возбудили дело о злоупотреблении властью
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Происшествия
В Югре спасли почти 30 кошек, брошенных на заснеженной трассе
Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых неизвестные оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе, полицейские проводят проверку по данному факту.
Культура
Adult Swim показал рекламу Death Stranding с Риком и Морти, в которой решается участь младенца
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Единоборства
Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Общество
В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Общество
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре
На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Шоу-бизнес
Шаман Кусто вспомнил свой безрезультатный разговор с Заворотнюк
Наука
Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.