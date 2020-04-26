Общество

Smolnarod.ruSmolnarod.ruДо конца года в Италии будут закрыты границы для туристов

Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.
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Министр культуры и туризма Италии сообщил о закрытии границ республики для иностранцев до конца года из-за COVID

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