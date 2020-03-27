Коронавирус

РБКРБКВ Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

Как отмечает агентство ANSA, это количество жертв стало рекордным за сутки по сравнению с данными других стран с начала вспышки COVID-19. За предыдущие сутки в Италии погибли 793 человека с коронавирусом. Общее число жертв, согласно данным Минздрава, увеличилось до 9134 человек.
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В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9134 пациента.
РИА Новости12:56

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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

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Смертность от коронавируса в Италии побила антирекорд — 969 жертв за сутки

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В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

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Газета.Ru12:53

Число жертв COVID-19 в Италии за сутки побило новый рекорд

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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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У Линдеманна не обнаружили коронавирус

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Ученые обнаружили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Исследователи из школы клинической медицины Кембриджского университета обнаружили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни.
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Российская газета 15:14
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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
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Машины везут гробы: врач рассказала о страшной ситуации в Италии

Из Бергамо, продолжила Шлычкова, "во все стороны разъезжаются военные машины с гробами", поскольку в этом городе и даже в радиусе 300 км от него — нет возможности похоронить, ни даже сжечь в крематории тела погибших.
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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
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Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
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Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.
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Полиция призвала туляков ограничить передвижение на авто

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РИА Новости 13:50
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

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ТАСС вчера в 19:22
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Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю

В период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля получающие оклад сотрудники могут рассчитывать на его выплату в таком размере, как и в рабочие дни, а работникам со сдельной системой оплаты труда выплатят компенсацию.
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Live24 06:20
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Коммерсантъ вчера в 15:05
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Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
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