Коронавирус
РБКВ Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
Как отмечает агентство ANSA, это количество жертв стало рекордным за сутки по сравнению с данными других стран с начала вспышки COVID-19. За предыдущие сутки в Италии погибли 793 человека с коронавирусом. Общее число жертв, согласно данным Минздрава, увеличилось до 9134 человек.
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
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Общество
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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Общество
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Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.