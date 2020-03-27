Коронавирус

РБКРБКВ Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

Как отмечает агентство ANSA, это количество жертв стало рекордным за сутки по сравнению с данными других стран с начала вспышки COVID-19. За предыдущие сутки в Италии погибли 793 человека с коронавирусом. Общее число жертв, согласно данным Минздрава, увеличилось до 9134 человек.
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

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Обгоняет Китай: более 650 человек скончались от коронавируса в Италии за сутки

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Смертность от коронавируса в Италии побила антирекорд — 969 жертв за сутки

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

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Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
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